Tekirdağ ve Kırklareli'nde 15 bin 409 litre etil alkol ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ve Kırklareli'nde 15 bin 409 litre etil alkol ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaçak ve sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik dün polis ekiplerince Tekirdağ ve Kırklareli'nde belirlenen adreslerdeki aramada 15 bin 409 litre etil alkol, 3 bin sahte etiket, 829 alkol kiti, 647 litre alkol aroması, 160 kilogram anason tohumu ve 11 metal kazan ele geçirilmiş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.