Tekirdağ'da otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Melih G. idaresindeki 06 BD 9251 plakalı otomobil, Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Ersin'e (67) çarptı.

Sürücü, kazanın ardından aracından inerek sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralanan ve sağlık ekiplerince Çoru Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Melih G. işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.







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