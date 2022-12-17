Çorlu'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde 2 şüphelinin üst aramasında 670 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.



Otomobildeki M.D. ile E.K.'nin üst aramasında uyuşturucu içerikli 670 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.









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