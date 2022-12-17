Tekirdağ'da balıkçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen balıkçılar haber, yaşam ve spor kategorilerindeki kareleri oyladı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var" fotoğrafını seçti.

Çevre ve yaşam kategorisinde Joseph Prezioso'nun "Dalıp gitmek" fotoğrafını seçen Pehlivanoğlu, spor kategorisinde ise Trabzon'da Hakan Burak Altunöz'ün "Sevinç dalgası" karesine oy verdi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin Isparta'da çektiği "Operasyon başlıyor" fotoğrafını seçti.

Oğuz, çevre ve yaşam kategorisinde Pankaj Nangia'nın "Yeni yıl neler getirecek?", spor kategorisinde ise Hakan Burak Altunöz'ün "Sahilde fırtına" fotoğraf karelerine oy verdi.

Pehlivanoğlu, fotoğrafların çok etkileyici olduğunu ifade ederek bu güzel kareleri çekerek herkese ulaştıran AA çalışanlarına teşekkür etti.



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