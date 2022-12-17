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Tekirdağ'da balıkçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Tekirdağ'da balıkçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen balıkçılar haber, yaşam ve spor kategorilerindeki kareleri oyladı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var" fotoğrafını seçti.

Çevre ve yaşam kategorisinde Joseph Prezioso'nun "Dalıp gitmek" fotoğrafını seçen Pehlivanoğlu, spor kategorisinde ise Trabzon'da Hakan Burak Altunöz'ün "Sevinç dalgası" karesine oy verdi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin Isparta'da çektiği "Operasyon başlıyor" fotoğrafını seçti.

Oğuz, çevre ve yaşam kategorisinde Pankaj Nangia'nın "Yeni yıl neler getirecek?", spor kategorisinde ise Hakan Burak Altunöz'ün "Sahilde fırtına" fotoğraf karelerine oy verdi.

Pehlivanoğlu, fotoğrafların çok etkileyici olduğunu ifade ederek bu güzel kareleri çekerek herkese ulaştıran AA çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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