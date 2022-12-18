Tekirdağ'da ortaokul öğrencileri tarçın yağından doğal böcek ilacı geliştirdi

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TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da iki ortaokul öğrencisi kuru gıdalardaki böceklenmeyi önlemek amacıyla tarçın yağından "Taryum" adını verdikleri doğal böcek ilacı geliştirdi.

Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Sıla Sağlam ve Zeynep Uzun, evlerindeki pirinç, bulgur, nohut ve fasulyenin zaman zaman böceklendiği görüp, bunun önüne geçebilmek amacıyla çalışma yapmak istedi.

Öğrenciler, çeşitli araştırmalar yaptıktan sonra bazı bitkilerden elde ettikleri yağları, toz haline getirdikleri yumurta kabuğu ile karıştırarak kuru gıdalara uyguladı.

Doğal böcek ilacının uygulandığı kuru gıdalarda bir süre sonra böceklerin etkisiz hale geldiği tespit edildi. Öğrenciler geliştirdikleri doğal böcek ilacına "Taryum" adını verdi.

Sağlam ve Uzun, hazırladıkları "Bitkisel Kökenli Doğal Böcek İlacı Geliştirilmesi" projesiyle katıldıkları TÜBİTAK 2204 Proje Yarışması'nda biyoloji dalında Türkiye üçüncüsü oldu.

- "Böcekler üzerinde en fazla etkiyi tarçın yağı gösterdi"

Zeynep Uzun, AA muhabirine, hem kuru gıdalarda böceklenmeyi önlemek hem de yumurta kabuklarının değerlendirilmesi amacıyla, öğretmenlerinin de desteğiyle çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışmalarında lavanta, sarımsak ve tarçın yağlarını kullandıklarını anlatan Uzun, "Bitkisel yağları yumurta kabuğu tozuna emdirerek kuru gıdalara uyguladık. Hangi ürünün yağının daha fazla böcek öldürücü etkiye sahip olduğunu öğrenmek için ölü böcek sayımı gerçekleştirdik. En fazla böcek öldürücü etkiyi tarçın yağının gösterdiğini tespit ettik." dedi.

Tarçın yağı ve ile yumurta kabuğu tozu kullanarak elde ettikleri ürünü paketlediklerini belirten Uzun, şöyle konuştu:

"Ürünümüzün insanlara ulaşmasını önemsiyoruz. Ürünün patent sürecini başlatacağız. Projemizle TÜBİTAK yarışmasına da katıldık ve orada Türkiye üçüncüsü olduğumuzu duyunca çok heyecanlandık, çok mutlu olduk. Projemiz geliştirilebilir. Projemizin literatüre kazandırılması için çalışmamızı bir makale haline getirdik. Bu makaleyi Ekoloji ve Ekotoksikoloji Derneği'nin bilimsel dergisi Etoxec'e gönderdik. Makalemiz derginin bir sonraki sayısında yayınlanmak için onay aldı."

Sıla Sağlam da geliştirdikleri ürünün insanlar tarafından sıklıkla kullanılmasını istediklerini ifade etti.

Projede bitkisel yağları doğal böcek ilacı olarak kullandıklarını vurgulayan Sağlam, "Kimyasallar yerine alternatif olarak doğal böcek ilacı geliştirmek istedik. Çünkü kimyasallar çevre kirliliği, insanlarda sağlık sorunları, ürünlerde kalıntı ve böceklerin ilaçlara dayanıklılık kazanması gibi sorunlara neden olmakta." diye konuştu.

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