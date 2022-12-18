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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Kadınları Topluluğunca "Türk Hukukunda Kadın" konulu konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük konferans salonunda moderatörlüğünü NKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul Recep Erbay'ın yaptığı konferansa, konuşmacı Av. Ebru Bayrak katıldı.

Konferansta, Türk hukukunda kadının yeri konulu sunum gerçekleştirildi, öğrencilerin soruları cevaplandı.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Türk Kadınları Topluluğu kurucusu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Yıldız Şeren, AK Parti İl Başkan Yardımcıları, akademik, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

- Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışmaları değerlendirdi

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce son üç ayın değerlendirme toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, toplantı İl Müdürü Oktay Öcal başkanlığında yapıldı, çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, ilçe ve şube müdürlüklerinin çalışmaları, zoonoz hastalıkların önlenmesine yönelik uygulanan aşılama programı, bitkisel üretim ve kırsal kalkınma desteklemeleri, uygulanan projeler ile müdürlüklerin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar görüşüldü.

- Öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa ilçesinde öğretmen ve öğrencilere afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Aden Kolejinde öğretmen ve öğrencilere yönelik verilen eğitimde tahliye tatbikatı da yapıldı.

Eğitimde, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.





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