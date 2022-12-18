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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı işbirliğinde, kırsal mahallelerde farkındalık çalışması yaptı, kadınlar "Meme kanseri" konusunda bilgilendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırsal mahallelerin tamamında "Geç kalma, sağlıklı kal" sloganıyla ziyaretler yapıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Paşa Psikolojik Danışmanlık Merkezi Klinik Psikoloğu Evrim Güloğlu tarafından kadınlara, meme kanserinde erken tanının önemi anlatıldı.

Proje kapsamında kadınların soruları cevaplandırıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

- Tekirdağ'da avukatlara ruhsatnameleri verildi

Tekirdağ'da avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesini almaya hak kazanan avukatlar için tören düzenlendi.

Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre, tören Tekirdağ Adliyesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Avukatlık ruhsatnamesini almayı hak kazanan Av. Ömer Faruk Çelikel, Av. Elif Naz Vural ve Av. Şerifcan Badıllı’ya ruhsatnameleri yapılan yemin töreni ile takdim edildi.

Baro Başkanı Egemen Gürcün, avukatlara çalışmalarında başarılar diledi.

- Çorlu ilçesinde afet farkındalık eğitimi verildi

Çorlu ilçesinde alışveriş merkezinde çalışan personele afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerde ayrıca DASK, zorunlu deprem sigortası, sigortalılık bilinci konuları anlatıldı, deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

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