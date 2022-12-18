Süleymanpaşa Belediyesi 283 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ilçede metruk binalar yıkılarak, temizleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce merkez ve kırsal mahallelerde bulunan metruk, yıkılmaya yüz tutmuş, çevre ve insan sağlığı için risk taşıyan binalar yıkılıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 600'den fazla metruk bina tespit ettiklerini belirtti.

Belirlenen 283 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini aktaran Yüksel, "Şehrimizde bulunan metruk ve tehlike arz eden binaların envanterini çıkardık. Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler ve metruk binaların oluşturduğu riskleri dikkate alarak yıkımları yapıyoruz. Yıkım çalışmalarımızın ardından alanı temizleyerek sorun yaratacak unsurları kaldırıyoruz. Görev süremiz içerisinde çeşitli tehlikeler barındıran tüm metruk yapıları temizlemeyi hedefliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin gerçekleştirdiği yıkım çalışmaları kapsamında, 283 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız çevrelerinde risk oluşturan ya da uygunsuz kullanıldığından şüphelendikleri binaları çağrı merkezimize ihbarda bulunabilir."ifadelerini kullandı.





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