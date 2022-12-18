Tekirdağ’da damadının tabancayla vurduğu kayınpeder yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde damadı tarafından tabancayla vurulan kayınpeder yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.D. (40), boşanma aşamasında eşi ile görüşmek için kayınpederinin İstasyon Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada damat ve kayınpeder arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.D. belindeki tabancayı çıkartarak kayınpederi R.Ç'ye ateş etti.

Yaralanan R.Ç. sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olayın ardından kaçan damat E.D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.









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