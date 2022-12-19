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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gerçekleştirdiği çalışmaların aksamaması amacıyla filosuna yeni araçlar kattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere 4'er kepçe, ATV ve motosiklet araç filosuna dahil edildi, 5 vidanjör ve 1 sepetli platform aracı revizyondan geçirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, iş güçlerini hafifletecek teknolojik araç gereç, malzemeleri belediyeye kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Büyükşehir ve TESKİ'nin her geçen gün büyüyerek güçlendiğini aktaran Albayrak, “Tekirdağlı vatandaşlarımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti en hızlı bir şekilde ulaştırma adına araç filomuzu genişletmeye devam ediyoruz. Yeni aldığımız kepçelerimizin yanı sıra halihazırda kullanılan vidanjör ve sepetli platform araçlarımızı da revizyondan geçirerek kalite, verimlilik ve hizmet sürelerini de artırmış olduk. Yaklaşık 6.5 milyon Lira yatırımla, filomuza dahil ettiğimiz ve revizyondan geçirerek yenilediğimiz tüm araçlarımızın şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

- AFAD gönüllülerine kimlikleri verildi

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğünce saha eğitimlerini tamamlayarak, Destek AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanan gönüllülere kimlik takdim töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre bir otelde düzenlenen törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, AFAD İl Müdürü Recep Erol, AFAD personeli ve AFAD gönüllüleri katıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Vali Yıldırım, gönüllülerin bütün afetlerde profesyonel ekiplerin gelmesinden önce afet bölgesinde afete uğrayanlara, yardıma ihtiyacı olanlara yardıma koşan insanlar olduğunu belirtti.

Gönüllülerin önemli görevler üstlendiğini aktaran Yıldırım, "Afet konusunda ne kadar eğitimli olursak, hem kendimize hem sevdiklerimize hem çevremize o kadar faydalı olabiliriz. Görevli ekiplerin gelmesinden önce afet bölgesinde gönüllüler oluyor. İhtiyacımızın olduğu her yerde AFAD gönüllülerini görüyoruz. Daha fazla eğitimli olmanızla afet anında meydana gelecek hasarlar ve kayıplar o derece az olacak. Bu çabaların her zaman devam etmesi gerektiğine inanıyorum."ifadelerini kullandı.

- Tekirdağ'da üniversite öğrencileri uyuşturucuya karşı bilgilendirildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonu'nda, NKÜ ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde "Narko gençlik" eğitimi​​​​​​​ düzenlendi.

Eğitimde, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı, kullanımı ve etkileri, narkotik maddeler, uyuşturucu satılan yerler ile kullanılan mekanlar, uyuşturucu suçlarında yasal durum konuları anlatıldı, öğrenciler tarafından yöneltilen sorular cevaplandırıldı.



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