Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle deniz ulaşımı yapılamıyor.

Poyraz dolayısıyla yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında beklerken balıkçılar da şiddetli rüzgardan denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, 2 gündür poyrazın balıkçılara zorunlu paydos ettirdiğini, hava normale döndükten sonra balıkçıların denize çıkacağını söyledi.

Balıkçı Anıl Can Pehlivanoğlu da sert poyrazdan dolayı ava çıkamadıklarını belirtti.

Yaklaşık 2 gündür ava çıkamadıklarını aktaran Pehlivanoğlu, bu süreci ağ tamiri ve tekne bakımı ile geçirdiklerini dile getirdi.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.