Tekirdağ'da "Dezenformasyon yasasının hukuksal getirisi" semineri düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği ve Tekirdağ Barosunca "Dezenformasyon yasasının hukuksal getirisi" semineri düzenlendi.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde konuşan Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün var olan kanunun en iyi şekilde bilinmesi gerektiğini söyledi.
Gazetecilerin kamu görevi üstlendiğini aktaran Gürcün, yeni düzenlemeyle ilgili Tekirdağ Barosu olarak basın mensuplarına gerekli bilgilendirmeleri yaparak, destek olmak istediklerini ifade etti.
Konuşmanın ardından avukatlar, basın mensuplarına yeni basın yasasıyla ilgili sunumlar yaptı.
Seminerin ardından avukatlar, basın mensuplarının sorularını cevapladı.