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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü yine alkollü araç kullanırken yakalandı.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri Atatürk Caddesi'nde uygulama yaptı.

Uygulamayı fark eden sürücü A.K, yolun kenarına kullandığı aracını park etti.

Şüphe üzerine aracın yanına giden polis ekipleri, A.K'ye alkol testi yapmak istedi.

Duruma itiraz eden sürücü A.K'ye alkol testi yaptırmadığı için ceza uygulandı.

A.K'nin sorgusunda daha önce de birçok kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine mahkeme kararıyla 2040 yılına kadar el konulduğu belirlendi.

Aracının anahtarını vermemek için direnen sürücü, polis ekiplerine tepki gösterdi.

Araç çekici çağrılarak yediemin otoparkına çekildi.



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