Tekirdağ'da kuzenini yaralayan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, tartıştığı kuzenini bıçakla gözünden yaralayan Türkmenistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yaylagöne Mahallesi'ndeki maden ocağında çalışan kuzenler A.M. (35) ve B.M. arasından henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.M. bıçakla kuzenini gözünden yaraladı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan B.M. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli A.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.





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