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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

AA

Tekirdağ'da 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, jandarma ekiplerince 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Jandarma ekipleri Kırkgöz Mahallesi'nde denetim esnasında şüpheli buldukları bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 100 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü M.Ç. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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