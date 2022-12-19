Tekirdağ'da 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, jandarma ekiplerince 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Jandarma ekipleri Kırkgöz Mahallesi'nde denetim esnasında şüpheli buldukları bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 100 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü M.Ç. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.





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