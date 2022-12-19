Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 24 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kızılpınar Mahallesi'nde jandarma ekipleri yaptıkları denetimde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 24 gram eroin ve 6 bin 500 lira ele geçirildi.

Araçtaki K.O. ve B.A. gözaltına alındı.

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