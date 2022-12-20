Tekirdağ'da kuzenini yaralayan yabancı uyruklu kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, tartıştığı kuzenini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu şüpheli tutuklandı.
Yaylagöne Mahallesi'ndeki maden ocağında çalışan kuzeni B.M'yi gözünden bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Maden ocağında çalışan kuzenler A.M. (35) ve B.M. arasından dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. A.M. bıçakla kuzenini gözünden yaralamıştı.
Yaralanan B.M. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, şüpheli A.M. gözaltına alınmıştı.