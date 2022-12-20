Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen otomobil sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, TOKİ uygulama noktasından durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Sürücü Ş.V'nin üst aramasında 37 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.









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