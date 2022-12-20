Tekirdağ'da kayınpederini silahla yaralayan damat tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kayınpederini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstasyon Mahallesi'nde tartıştığı kayınpederi R.Ç'yi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

E.D. (40), boşanma aşamasındaki eşi ile görüşmek için 18 Aralık'ta kayınpederinin İstasyon Mahallesi'ndeki evine gitmiş, burada damat ve kayınpeder arasında tartışma çıkmıştı.

Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu E.D. belindeki tabancayı çıkartarak kayınpederi R.Ç'ye ateş etmiş, yaralanan R.Ç. hastaneye kaldırılmış, kaçan E.D. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.





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