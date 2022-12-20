Tekirdağ'da düzenlenen konferansta Mevlana anlatıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve İl Müftülüğünce "Bir bilge insan olarak Hz. Mevlana ve modern hayat" konferansı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, NKÜ Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen konferans Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Hz. Mevlana'nın düşüncelerini, eserlerini ve Mesnevi'den hikayeler anlattı.

Konferansa, Vali Aziz Yıldırım, eşi Güllühan Yıldırım, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın sonunda Vali Yıldırım ve Şahin, Prof. Dr. Kılıç'a hediye takdim etti.



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