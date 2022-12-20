Tekirdağ'da Valilik Kupası Yelken Yarışları yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Açık Valilik Kupası Yelken Yarışları' düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yelken İhtisas Kulübünce düzenlenen yarışlarda 51 optimist, 12 ILCA4 ve 6 ILCA6 sporcusu mücadele etti.

Kulüpte düzenlenen programda, dereceye giren sporculara madalyaları Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Vali Yıldırım, dereceye giren yelkencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Sporun dostluk ve kardeşliğin gelişmesine vesile olduğunu belirten Yıldırım, "Burada farklı ülkelerden de gençlerimizi görüyoruz. Onun için de hakikaten ben gurur duyuyorum. Hepsi birlikte kardeş kardeş, omuz omuza burada mücadele ediyorlar. Tüm sporcuları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ödül törenine Yıldırım'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Osman Abdullah Günaydın, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Şenol Birol Uzel, Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Eren Cicioğlu ve sporcular katıldı.

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