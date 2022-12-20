Kapaklı'da ilkokul öğrencilerine "Sıfır Atık" eğitimi verildi

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TEKİRDAĞ (AA) - İbn-i Sina İlkokulu öğrencilerine, Kapaklı Belediyesi Atık Getirme Merkezi'nde "Sıfır Atık" eğitimi verildi.

Kapaklı'da "Sıfır Atık" bilincini oluşturmak ve uygulamaya geçmek için eğitim kurumlarında eğitimler devam ediyor.

İbn-i Sina İlkokulu öğrencileri, bu kapsamda Kapaklı Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret etti. Kapaklı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Hüseyin Özel, burada öğrencilere atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve atıkları azaltmanın faydalarından ve yöntemlerinden bahsetti.

Öğrenciler, Atık Getirme Merkezi'ndeki her kontrol noktasını tek tek gezerek bilgilendirildi. Ziyarette öğrencilere kompost makinesinde organik toprağa dönüşen kompost ve tohum kalem hediye edildi.

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