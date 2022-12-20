Tekirdağ'da poyraz etkisini kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan poyrazın etkisini yitirmesiyle şilep ve tankerler yollarına devam etti.
Bölgede hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Tekirdağ sahilinde demirli yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, bulundukları yerden ayrıldı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçıların havanın düzelmesiyle ava çıkabileceğini söyledi.
Balıkçı Erdal Coşkunçay da bol bol çinekop, istavrit ve hamsi ile kıyıya dönmeyi arzu ettiklerini belirtti.
Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte soğuk havanın etkili olması bekleniyor.