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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yılbaşı tedbirleri toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre toplantı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, vatandaşların yılbaşı tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıya, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Sahil Güvenlik Komutanı SG Yüzbaşı Burak Akanpınar ve kurum müdürleri katıldı.

- Tekirdağ'da kayıt dışı öğrencilerin durumu ele alındı

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce erken uyarı takip sistemi ile kayıt dışı öğrencilerin eğitim sistemine kazandırılması ve aile okulu çalışmaları bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim müdürleri katıldı.

Toplantıda, mevcut uygulamalar konusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi, gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

- TTSO indirim protokolü imzaladı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Mektebim Beykent Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi Tekirdağ Şubesi arasında indirim protokolü İmzalandı.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre üye indirim protokolleri kapsamında, TTSO bünyesinde görev yapan tüm çalışanlar ve üyeler, 2022 – 2023 ve 2023 – 2024 yıllarında ilk kez yapılacak kayıtlarda geçerli olmak üzere ilan edilen fiyatlar üzerinden yüzde 15 indirimden yaralanacak.

Protokol, TTSO Başkanı Cengiz Günay ve Mektebim Beykent Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi Tekirdağ Şubesi Kampüs Müdürü Seyhan Kara arasında imzalandı.

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