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TEKİRDAĞ (AA) - HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Eleme Turu'nun rövanş maçında Tekirdağ Süleymanpaşa, Anadolu Üniversitesi'ni evinde 35-28 mağlup etti.

Muratlı Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Tekirdağ Süleymanpaşa 15-9 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ev sahibi sahadan 35-28 galip ayrıldı.

İlk maçı da 34-29 kazanan Tekirdağ Süleymanpaşa, bu sonuçla kupada çeyrek finale yükseldi.

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