Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uzm. Dr. Gökhan Özdemir atandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliğine, Saray Devlet Hastanesi Başhekimi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Özdemir atandı.

"Sahte doktor" soruşturması kapsamında Çerkezköy Devlet Hastanesi başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesinin ardından çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede Uzm. Dr. Özdemir, Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimi oldu.

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Ayşe Özkiraz'ın "sahte doktor" olarak çalışmasına ilişkin Bakanlıkça yürütülen soruşturma sonucunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirilmesine, ameliyathane sorumlusu doktora kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar vermişti.



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