Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Gül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.



Başsavcı Gül, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, haber, çevre ve yaşam ile spor kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Çevre ve yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in Kayseri'de çektiği "Kar tünelleri" fotoğrafını seçen Gül, spor kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" fotoğrafına oy verdi.

Gül, haber kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın çektiği "Gece uçuşu" fotoğrafından yana oy kullandı.























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