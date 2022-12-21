Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Şahin, çevre ve yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafına oy verdi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını beğenen Şahin, spor kategorisinde de Gökhan Balcı'nın 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde çektiği "Pehlivanlık hayalleri" karesini seçti.
Şahin, fotoğrafların hepsinin birbirinden anlamlı olduğunu söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ise haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın imzasını taşıyan "Gece uçuşu" fotoğrafına oy verdi.
Çevre ve yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un çektiği "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğrafını seçen Ulusan, spor kategorisinde tercihini Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" karesi için kullandı.
Ulusan, seçkide çok güzel fotoğrafların olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.