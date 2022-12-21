Vali Yıldırım Muratlı'da açılış ve ziyaretler gerçekleştirdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Muratlı ilçesinde açılış ve ziyaretler gerçekleştirdi.
Vali Yıldırım, beraberinde Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur ve protokol üyeleri ile Ballıhoca Mahallesi'nde hayata geçirilen Köy Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı.
Ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen Vali Yıldırım, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.
İlçedeki bir un fabrikasını da ziyaret eden Yıldırım ve beraberindekiler, firma sahipleri Kemal ve Mustafa Özden'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Vali Yıldırım, ziyaret ettiği Kıbrıs gazisi Ahmet Arite ve ailesiyle yakından ilgilendi. Yıldırım'ın Muratlı programı, ilçedeki cemevini ziyaretinin ardından sona erdi.