Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tefecilik ve yağma suçlarına karıştıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çerkezköy ilçesinde belirlenen ev ve iş yerine tefecilik ve yağma operasyonu düzenlendi.

Operasyonda av tüfeği, 6 senet, 75 av tüfeği kartuşu ve 15 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Ekipler, vatandaşlara zorla imzalattırdıkları senetlerin tahsilini yaptığı iddia edilen E.A, F.A, M.A. ve A.K'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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