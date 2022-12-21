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Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA

Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tefecilik ve yağma suçlarına karıştıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çerkezköy ilçesinde belirlenen ev ve iş yerine tefecilik ve yağma operasyonu düzenlendi.

Operasyonda av tüfeği, 6 senet, 75 av tüfeği kartuşu ve 15 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Ekipler, vatandaşlara zorla imzalattırdıkları senetlerin tahsilini yaptığı iddia edilen E.A, F.A, M.A. ve A.K'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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