Zirai ilaç ve gübrede tasarruf için çiftçiye "akıllı tarım" önerisi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahattin Akdemir, traktörün direksiyon sistemine takılan otomatik dümenleme sistemi sayesinde zirai ilaç ve gübreden tasarruf sağlanabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Akdemir, AA muhabirine, ABD'de başlayan daha sonra Avrupa'ya yayılan akıllı tarımın "tarımsal işletmecilik felsefesi" olarak tanımlandığını belirtti.

Akıllı tarımın amacının tarımsal üretim sırasında kullanılan girdilerin gereksiz yere kullanımını önlemek, çevreyi korumak ve maliyetleri azaltarak çiftçinin daha fazla kar etmesini sağlamak olduğunu ifade eden Akdemir, bu konuda saha çalışmalara yapıldığını dile getirdi.

Akdemir, Türkiye'de ve yurt dışında akıllı tarımla ilgili yapılan arazi çalışmalarında, tarımsal ilaç kullanımında yüzde 40'a varan azalma ve gübreyle ilgili çalışmalarda da ortalama yüzde 25 tasarruf sağlanabileceğinin görüldüğünü dile getirdi.

Türkiye'de akıllı tarımın, traktörün direksiyonuna takılan otomatik dümenleme sistemleri ile yapıldığını anlatan Akdemir, "Bu sistemde yabancı otun olduğu yer ilaçlanacak. Yabancı otun olmadığı yer ilaçlanmadığı için hem çevre kirliliği hem de ilaç tüketimi azalacak. Tükettiğimiz gıdalar daha güvenli olacak. Mineral ve kimyasal olarak adlandırdığımız gübre kullanımında da yüzde 25 tasarruf sağlanabileceği saptanmıştır." dedi.

Akdemir, Türkiye'de büyük işletmelerin bu sistemleri kullandığını vurgulayarak, "Orta büyüklükteki işletmelerde ise otomatik dümenlemenin yaygın kullanıldığını görüyoruz. Burada çiftçilerimize önerim, 500 dekarın altında arazisi olan çiftçilerimiz, öncelikle kiralama yoluyla bu sistemleri kullansınlar. Ondan sonra yatırım konusunu düşünsünler. Küçük işletmeler için abonelik yoluyla hizmet almalarını ve o hizmetlerden faydalanmalarını öneriyorum." diye konuştu.

Akıllı tarım sayesinde tüketicilerin de ürünlerin bilgilerine rahatlıkla ulaşabildiğine işaret eden Akdemir, şunları kaydetti:

"Tarımda önemli sistemlerden biri izlenebilirliktir. Tarımsal üretimde tohum, tarımsal ilaç, gübre ve su kullanılıyor. Akıllı tarımda kullanılan makineler ne kadar miktar gübre, tohum, ilaç kullanıldığını bildiği için bunları o parsel için kayıt edebilmektedir. Tüketiciler bu verilere rahatlıkla ulaşabilecekler. Tükettikleri ürün için ne kadar ilaç, su, gübre kullanıldığını rahatlıkla saptayabilecekler."

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