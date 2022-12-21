Tekirdağ'da 68 kadın üyeli kooperatif, organik ürünlerini yurdun dört bir yanına gönderiyor

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TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki yıl önce kurulan Trakyam Üreten Kadınlar Kooperatifi üyelerinin ürettiği organik ürünler, yurdun dört bir yanından alıcı buluyor.

Malkara'da bir araya gelen girişimci kadınların kurduğu 68 üyeli kooperatif, aralarında tarhana, kuskus, kesme, salça, mantı, nohut ve mercimeğin de bulunduğu 59 çeşit ürün üretiyor.

Kooperatifin başkanı Aynur Çeşmeliler, AA muhabirine, satışa hazır hale getirdikleri ürünleri paketledikten sonra talebe göre internet üzerinden isteyenlere gönderdiklerini söyledi.

Ürünlerinin satışının yapıldığı 5 iş yeri ile kendi ürünlerini pişirip sattıkları bir kafelerinin olduğunu belirten Çeşmeliler, "81 ile ürünlerimizi gönderiyoruz. İnternet üzerinden yapılan satışların geri dönüşleri çok olumlu. Aynı zamanda kadınlarımız hafta sonu Ankara'daki Ulus ve İstanbul'daki Kadıköy pazarlarına gidiyor." dedi.

Çeşmeliler, ürünlerinin tamamen organik olduğunu, özellikle ata tohumlarından elde ettikleri tahılların ön plana çıktığını dile getirdi.

- "Yurt dışı satışı hedefimiz var"

Kadınların kooperatifle tanıştıktan sonra hayatlarının değiştiğini vurgulayan Çeşmeliler, şöyle devam etti:

"Kadınlardaki öz güveni görünce, onlar para kazanmaya başlayınca biz de heyecanlandık. Kadınlarımızla çok güzel yol alıyoruz. Yaptıkları ürünlerin kaliteli çıkması ve satışların çok iyi olması onları daha da heveslendirdi. Onların o mutlu hallerini, başarılarını görmek, kendi başlarına para kazanmalarını görebilmek en çok istediğimiz şeydi ve şimdi onlarla o mutluluğu birlikte yaşıyoruz. İnşallah daha ilerilere gideceğiz. Yurt dışı satışı hedefimiz var."

Kooperatifin başkan yardımcısı Emine Ulu da organik ürünlere yoğun talep olduğunu dile getirdi.

En çok satılan ürünlerin Trakya tarhanası, kesme, kuskus ve salça olduğunu anlatan Ulu, "Ürünlerin hepsi doğal yapılıp, paketlenip, internet üzerinden satılmakta. Kadınlar kooperatifle hem sosyalleşiyor hem de para kazanıyor. Ürünlerini satma garantisi veriyoruz. Ellerinde ürün kalmıyor. Onlar çok memnunlar hallerinden. Biz de onlara yardımcı olmaktan çok mutluyuz." dedi.

- Kooperatif üyesi kadınlar satışlardan memnun

Ebru Esen ise kooperatife üye olmadan önce kendisi ve akrabalarına yetecek kadar erişte, kuskus ve tarhana ürettiğini belirtti.

Kooperatife katıldıktan sonra hayatında çok şeyin değiştiğini vurgulayan Esen, "İlk başlarda 50 kilogram kuskus yapıyordum, geçen yıl bir ton yaptım. Bu yıl talebin çok olmasından dolayı yaklaşık 2 ton ürettim. Kooperatif sayesinde müşterilerimiz de gelirimiz de çoğaldı." diye konuştu.

Binnaze Turhallı da eskiden sadece komşularına yetecek kadar satış yaptığını, kooperatifle tanıştıktan sonra müşterileri ve satışlarının arttığını kaydetti.

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