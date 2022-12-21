Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adem G. yönetimindeki 59 ADL 926 plakalı otomobil, Büyük Yoncalı Kavşağı'nda, Gamze Ö'nün kullandığı 59 AFZ 110 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 59 AFZ 110 plakalı otomobilde bulunan Emir Y, sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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