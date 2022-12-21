"Vatan şairi" Namık Kemal Tekirdağ'da anıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Türk edebiyatının "Vatan şairi" Namık Kemal, doğumunun 182'nci yıl dönümünde Tekirdağ'da anıldı.

Namık Kemal Anıtı önünde düzenlenen programda Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlüğü ve Namık Kemal Derneğinin çelenkleri anıta sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Daha sonra Vali Aziz Yıldırım ve beraberindekiler, Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti. Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt, ev hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de burada müzik dinletisi sundu.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde devam eden programda, NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Kaya tarafından Namık Kemal'in hayatı hakkında bilgi verildi.

Daha sonra Namık Kemal'in eserlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı sergi gezildi.

Programa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.





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