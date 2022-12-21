Ergene'de çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Velimeşe Mahallesi'nde M.A. idaresindeki 33 HC 886 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Sürücü yol kenarına çektiği aracından indi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

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