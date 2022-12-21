Şarköy'de direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy ilçesinde otomobilin telefon direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Yeniköy Mahallesi'nde S.K'nin kullandığı 77 AH 911 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, önce yol kenarındaki çite, ardından elektrik direğine çarptı.

Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansla Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.









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