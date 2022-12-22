Milli sporculardan Vali Yıldırım'a ziyaret

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, katıldıkları uluslar arası şampiyonalarda derece elde eden sporcuları makamında kabul etti.

Yıldızlar Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda 33 kiloda Avrupa 2'si olan Tuğra Ekinci, aynı şampiyonada +65 kiloda Avrupa 3'sü olan Yiğit Ali Akkoç ve Balkan Tekvando Şampiyonası'nda 1. olan Ahmet Yıldız, Vali Yıldırım'ı ziyaret etti.

Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Vali Yıldırım, "İnşallah daha güzel başarılarla sizlerin ismini duyarız. Sizlerle gurur duymaya da devam ederiz." dedi.

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Halil İbrahim Bedir de katıldı.





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