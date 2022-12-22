Milli judocu Muhammed Mustafa Koç'tan Kaymakam Uygur'a ziyaret

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TEKİRDAĞ (AA) - Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur, milli judocu Muhammed Mustafa Koç ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nelda Uğur Şilli'yi makamında kabul etti.



Kaymakam Uygur ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Koç'a başarılar diledi.

Koç da misafirperverliğinden dolayı Kaymakam Uygur'a teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Müdürü Şilli nezaretinde 2005'de judoya başlayan Koç'un 2017 Macaristan Avrupa Gençlik Olimpiyatları şampiyonluğu, 2017 Şili Ümitler Dünya üçüncülüğü, 2019 Rusya 23 Yaş Altı Avrupa üçüncülüğü, 2020 Hırvatistan Gençler Avrupa üçüncülüğü, 2022 Bosna Hersek U 23 Avrupa üçüncülüğü bulunuyor.







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