Tekirdağ Valisi Yıldırım, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldırım, seçkideki AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Vali Yıldırım, haber kategorisinde Valeria Ferraro'nun "Hayata tutunanlar" fotoğrafını oyladı.

Çevre ve yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Kutupsuz ayı" fotoğrafına oy veren Yıldırım, spor kategorisinde ise oyunu Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.









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