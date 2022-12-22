Tekirdağ'da 3 bin 774 litre kaçak içki ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 3 bin 774 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki, sigara, tütün ve tütün mamulleri satışlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler il genelinde belirlenen ev, iş yeri, tekel büfeleri ve alkollü mekanlarda arama yaptı.

Aramalarda 3 bin 733 litre kaçak şarap, 41 litre kaçak rakı, 52 bin 900 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 62 bin 800 boş makaron ve 27 kilogram tütün ele geçirildi.



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