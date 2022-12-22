Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Albayrak, "çevre ve yaşam", "haber" ile "spor" kategorilerinde üç kare için oy kullandı.

Albayrak, "spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Arjantin yoluna devam ediyor", "haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ateş hattında", "çevre ve yaşam" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Kutupsuz ayı" fotoğraflarına oy verdi.

Albayrak, çalışmalarından dolayı AA çalışanlarını tebrik etti.





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