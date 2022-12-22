Tekirdağ'da işçi servis midibüsü ile tırın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçileri taşıyan midibüs ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi hafif yaralandı.

Emrah Y. idaresindeki 59 S 1602 plakalı işçi servis midibüsü, Ulaş Mahallesi Işıklar mevkisi Edirne yolunda, aynı istikamette seyir halindeki Necmi İ'nin kullandığı 39 EP 326 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada midibüste bulunan 12 işçi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.









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