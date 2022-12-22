Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, DSİ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş ve Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "çevre ve yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Kiracı, "çevre -yaşam" kategorisinde Ali Rıza Akkır'ın "Körfez Işıkları", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık Hayalleri", "haber" kategorisinde de Emrah Yorulmaz'ın " "TOOG'un İlk Yolculuğu" fotoğraflarını tercih etti.

Karakaş da tercihini "çevre -yaşam" kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme Saati", "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOOG'un İlk Yolculuğu" ve "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık Hayalleri" fotoğraflarından yana kullandı.

Gürcün ise "çevre -yaşam" kategorisinde Klabher Vasquez'in "Kararan Hayatlar", "spor" kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" ve haber kategorisinde Valeria Ferraro'nun "Hayata Tutunanlar" fotoğraflarına oy verdi.





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