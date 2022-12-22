Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ulaş Mahallesi Edirne yolunda E.E'nin kullandığı 34 EGN 468 plakalı otomobil bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.



Sürücü ve yanındaki A.O'nun araçtan inmesinin ardından otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.









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