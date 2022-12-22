Tekirdağ'da taksinin bariyerlere çarpıp su kanalına devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra su kanalına devrilen ticari taksinin sürücüsü yaralandı.

Selahattin S. idaresindeki 59 T 2546 plakalı taksi, Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra su kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.







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