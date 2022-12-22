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Tekirdağ'da taksinin bariyerlere çarpıp su kanalına devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

AA

Tekirdağ'da taksinin bariyerlere çarpıp su kanalına devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra su kanalına devrilen ticari taksinin sürücüsü yaralandı.

Selahattin S. idaresindeki 59 T 2546 plakalı taksi, Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra su kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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