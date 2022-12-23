Tekirdağ'da "kurbağa adamlar" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesinde görevli "kurbağa adamlar", Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ekip üyeleri, "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Dalgıç polisler, "haber" kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu" ile Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var" fotoğraflarına o verdi.

"Çevre ve yaşam" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Gün ışığı ağları" ve Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" karelerini seçen dalgıç polisler, "spor" kategorisinde de Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğrafından yana oy kullandı.









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