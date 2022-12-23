Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bingül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bingül, seçkideki AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.
Başsavcı Bingül, "haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" fotoğrafını oyladı.
"Çevre ve yaşam" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğrafına oy veren Bingül, "spor" kategorisinde ise oyunu Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.