Tekirdağ'da "Aile Okulu Projesi" kapsamında 8 bin 782 veliye eğitim verildi

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Aile Okulu Projesi" kapsamında Tekirdağ'da 8 bin 782 aileye eğitim verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Aile Okulu Projesi" kapsamında Tekirdağ'da velilere verilen eğitimler devam ediyor.

Öğretmenler okullarda bir araya geldikleri velilere, aile içi iletişim, teknoloji kullanımı, sosyal ve duygusal beceri gelişimi, ailede ilk yardım, çevre ve iklim değişikliği farkındalık ve trafik öğreniyorum konularında bilgi veriyor.

Eğitimlerin devam ettiği Safiye Osman Çeliker İlkokulu Müdürü Temraz Kayış, AA muhabirine, velilerin eğitimlere ilgi gösterdiğini söyledi.

Eğitimle ailelerin ve toplum sağlığının korunmasına, çocukların davranış yönetimlerine rehberlik etmenin yanı sıra milli ve manevi değerlerin aileler yoluyla çocuklara aktarılmasının amaçlandığını ifade eden Kayış, "Okulumuzda devam eden eğitimlere 71 velimiz katıldı. Bu ay sonu sona erecek ve ardından yeni eğitimlerimiz başlayacak. Amacımız bu eğitimlere bütün velilerimizin katılımını sağlamak. " dedi.

Refiye Uysal da eğitimlerin hem kendileri hem de çocukları için çok faydalı olduğunu aktardı.

Gökhan Reyhan ise eğitimlerle daha fazla bilgi sahibi olup bunları çocuklarına aktarma imkanı bulduğunu belirterek, "Eksiğimiz olan konularda doğru bilgi sahibi olduk. Daha fazla katılım olması da iyi olacaktır. Eğitimlerin yeniden yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Tekirdağ'da şimdiye kadar "Aile Okulu Projesi" kapsamında 8 bin 782 aileye eğitim verildiği belirtildi.



















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.