Tekirdağ'da tefecilik ve yağma olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki tefecilik ve yağma olaylarına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede tefecilik ve yağma olaylarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan E.A, F.A, M.A. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A, F.A. ve A.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çerkezköy'deki bazı ev ve iş yerlerine 21 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, vatandaşlara zorla imzalattırdıkları senetlerin tahsilini yaptığı iddia edilen söz konusu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, av tüfeği, 6 senet, 75 av tüfeği kartuşu ve 15 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmişti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.