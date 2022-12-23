Tekirdağ'da psikiyatri hastalarının yaptığı el sanatları çalışmaları sergilendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından, el sanatları çalışmalarının satışa sunulduğu kermes düzenlendi.

Kentte bir alışveriş merkezinde düzenlenen kermeste, psikiyatrik rahatsızlığı olan hastaların, toplumsal hayatta karşılaştıkları uyum sorunlarının üstesinden gelebilmelerine katkı sağlamak amacıyla yaptığı el sanatları çalışmaları sergilendi.



Sergide tablo, boyalı deniz taşları, el örgüleri, atık malzemelerden yapılan eşyalar yer alıyor.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde görevli psikolog Emine Atalay, AA muhabirine, merkezdeki kursların rehabilitasyon sürecine önemli katkı sağladığını söyledi.

Merkezdeki kursların devam ettiğini belirten Atalay, "Hastaların rehabilitasyonları için çaba gösteriyoruz. Bu kermeslerde elde ettiğimiz gelirlerle diğer kurslar için malzeme alıyoruz. Kursların yanında rehabilitasyon çalışmaları kapsamında bir çok etkinlik düzenliyoruz. Kermese vatandaşların ilgisi de güzel. 2 gün boyunca sergimiz burada açık olacak, herkesin gelip görmesini isteriz." dedi.





















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